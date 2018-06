Blitz schlug in Baum ein: Brand am Schafberg

Wanderer entdeckten gegen 18 Uhr, dass es im Wald am Schafberg brennt. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Zuvor ging ein Gewitter rund um den Schafberg nieder, ein Blitz dürfte nahe der Hochwänd eingeschlagen und einen Baum zum Brennen gebracht haben. Die Feuerwehr St. Wolfgang rückte aus. Um an den Brandort zu kommen mussten die Freiwilligen erst einmal einen Forstweg und weitere schmale Straßen bewältigen. Von der Forststraße zu der Stelle, an denen die Flammen loderten, wurde eine 600 Meter lange Schlauchleitung gelegt. Bergretter sicherten die Einsatzkräfte im steilen und unwegsamen Gelände.