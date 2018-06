ÖSV-Kombinierer starten im Windkanal in die Saison

Er wolle freilich in allen Bereichen zulegen, bekräftigte der Salzburger. „Es gibt in der Kombination genug Baustellen, an denen man arbeiten und Punkte, bei denen man zulegen kann.“ Sein Hauptfokus liege selbstverständlich auf der WM in Seefeld - aber nicht nur. „Natürlich ist das Ziel, da in Topform zu sein, aber ich will schon auch wieder eine konstante Weltcupsaison absolvieren.“ Der 25-Jährige war im vergangenen Winter als lediglich Elfter der Weltcup-Gesamtwertung bester ÖSV-Mann. Seidl fand erst nach Olympia - wo er mit dem Team Bronze geholt hatte - zur Topform zurück. „Springerisch ist es noch nicht so locker wie gewohnt von der Hand gegangen. Dass ich am Schluss gesehen habe, dass ich mit mehreren Top-Acht-Ergebnissen vorne dabei bin, das macht mich noch einmal stärker.“