Hunderte Menschen radelten nackt durch Chicago

Hunderte Radfahrer haben am Samstag in Chicago nackt oder nur leicht bekleidet gegen Autoverkehr und Luftverschmutzung in der Millionenmetropole protestiert. Mit Bemalungen auf ihren Körpern oder mit Masken radelten junge und ältere US-Amerikaner 23 Kilometer quer durch die Stadt. Auch in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt (Video oben) stiegen Hunderte Menschen aus Protest hüllenlos aufs Fahrrad.