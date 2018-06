Alu-„Allergie“ war die einzige Sorge

Das war nichts für schwache Nerven! Im Relegationsduell der 2. Landesliga-Vizemeister ging Tamsweg Samstag in Pfarrwerfen auch zu zehnt gegen Faistenau in Front. Doch während die Lungauer gleich viermal an Aluminium scheiterten, glich der Nord-Rivale per Elfer aus. Nach 120 Minuten ging’s ins Elferschießen - Tamsweg jubelte über den Aufstieg!