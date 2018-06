„Olympia-Chancen für Graz deutlich gesteigert“

In der Schweiz ging es vor allem ums liebe Geld - bis zu 86 Millionen Euro wollte der Kanton Wallis in die Olympischen Winterspiele 2026 investieren. 54 Prozent der Bürger wollten das aber nicht. Ums Geld wird es auch in der Steiermark noch gehen. Die Kosten für Olympia in Graz und Schladming sind vorerst aber unklar. „Bis etwa Ende Juni“, so Markus Pichler, Koordinator der steirischen Bewerbung, „wird die Machbarkeitsstudie vorliegen, dann wird es auch eine Kostenschätzung geben“.