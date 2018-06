Zwei Wanderer bei Kuh-Attacke auf Alm verletzt

Gegen 11.45 Uhr wanderte die Gruppe von der Bärentalhütte kommend in Richtung Grünangerhütte. Bei der Durchquerung einer Kuhweide gingen die Wanderer an einer Kuh vorbei, die frisch gekalbt hatte. Die Kuh attackierte die Gruppe und stieß die 74-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg zu Boden. Anschließend griff die Kuh die am Boden liegende Frau weiter an.