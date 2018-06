Pkw stürzt über Böschung in Wald: Lenker verletzt

Aus noch unbekannter Ursache hat ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus dem Kärntner Bodental in der Nacht auf Sonntag in Ferlach die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug stürzte 20 Meter über eine Böschung in den angrenzenden Wald. Der Bursche wurde verletzt, konnte sich jedoch noch selbst aus dem Wrack befreien.