Galaktischer Nadal besiegt Thiem bei French Open!

VOR DEM SPIEL:

15:10 Uhr: Nadal hat genau zwei Spiele in seinem Leben bei den French Open verloren - gegen Söderling und Djokovic. Allerdings hat er alle zehn Endspiele gewonnen, die zwei Niederlagen kassierte er in Halbfinalspielen.

15:09 Uhr: 26 Grad, schwül, stickig ist es in Paris.

15:07 Uhr: Sechs Siege haben Thiem in das Finale geführt, drei Sätze musste er in diesem Turnier nur abgeben - Nadal übrigens nur einen.

15:03 Uhr: Einige Bälle lang wird noch eingeschlagen. Thiem kramt gerade in seiner Rackettasche.

15:02 Uhr: Thiem hat Nadal jetzt in den Katakomben überholt und geht als erster Speiler auf die rote Asche. Der zweite Österreicher nach Thomas Muster, der diesen Platz zum Paris-Finale betritt. Gänsehaut.

15:01 Uhr: Nadal ist der erste Spieler auf dem Platz. er ist gerade die steilen Stufen rauf marschiert.

15:00 Uhr: Die Ballbuben marschieren gerade auf den prallgefüllten Court.14:56 Uhr: So! In Wenigen Minuten geht es hier los. Willkommen beim Liveticker von Dominic Thiems Paris-Finale gegen Nadal.