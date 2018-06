Susannas Mörder ist wieder zurück in Deutschland

Lange dauerten die Verhandlungen zwischen Deutschland und dem Irak über das weitere Schicksal des Mörders dann nicht: Das Flugzeug mit Ali B. an Bord landete bereits am Samstagabend in Frankfurt am Main. Neben dem Mörder von Susanna befand sich auch Dieter Romann, Chef der deutschen Bundespolizei, in der Lufthansa-Maschine. Er war in den Irak geflogen, um den Mordverdächtigen höchstpersönlich abzuholen. Bashar soll unmittelbar nach seiner Ankunft in Deutschland vernommen werden. Am Sonntag werde er dann dem Haftrichter vorgeführt, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.