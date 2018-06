Merkel: „Abscheulicher Mord hat mich berührt!“

Nach dem erschütternden Sex-Mord an Susanna - die 14-Jährige wurde von einem abgelehnten Asylwerber in Wiesbaden brutal vergewaltigt und ermordet - tobt das Volk in Deutschland. Im Visier des Zorns steht dabei vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel, die durch ihre „Willkommenspolitik“ den Mord erst möglich gemacht haben soll. Jetzt hat sich die Kanzlerin am Samstag erstmals selbst zu dem Fall zu Wort gemeldet. „Der abscheuliche Mord hat mich berührt“, sagte sie am Rande des G7-Gipfels in Kanada.