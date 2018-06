Susannas Mörder wurde von eigener Familie verraten

Chef der Bundespolizei begleitet Susannas Mörder nach Deutschland

Der 20-Jährige hatte zuletzt in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft gelebt. Sein Asylantrag war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er geklagt hatte. Gegen ihn sind mehrere Strafverfahren anhängig, unter anderem wegen Raubüberfalls. Eine Lufthansa-Maschine mit dem Verdächtigen soll bereits am Samstagabend in Frankfurt landen. Mit an Bord ist laut „Bild“ auch Dieter Romann, Chef der Bundespolizei. Er flog extra mit in den Irak und kümmert sich jetzt mit seinen Beamten persönlich um Ali B., hieß es.