Golden State Warriors erneut NBA-Champion

Die Golden State Warriors haben ihren Titel in der National Basketball Association (NBA) erfolgreich verteidigt. Der Club aus Oakland feierte am Freitagabend (Ortszeit) einen ungefährdeten 108:85-(61:52)-Sieg bei den Cleveland Cavaliers und gewann damit die „best of seven“-Finalserie schnellstmöglich mit 4:0. Matchwinner für die Gäste war Kapitän Stephen Curry mit 37 Punkten.