Trump: Russland sollte wieder zu G7 dazustoßen

US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag für eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der führenden Industrienationen ausgesprochen. Moskau solle der G7-Gruppe wieder angehören, erklärte Trump, kurz bevor die G7-Staaten zu ihrem Gipfeltreffen in Kanada zusammenkamen. Russland war im Zuge des Konflikts um die Ukraine vor vier Jahren aus der Gruppe der G8-Staaten ausgeschlossen worden.