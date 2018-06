Guatemala: Schon über 100 Tote nach Vulkanausbruch

Staatsanwaltschaft untersucht Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft Guatemalas lässt unterdessen ermitteln, ob die Menschen um den Vulkan rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Zuvor war in den guatemaltekischen Medien Kritik am Katastrophenschutz und dem Institut für Vulkanologie laut geworden. Den Behörden wurde vorgeworfen, das Gebiet um den Vulkan nicht evakuiert zu haben, nachdem der Berg am Sonntagvormittag bereits rumort hatte. Offenbar hatte das Vulkanologie-Institut Alarmberichte veröffentlicht - jedoch sei nicht absehbar gewesen, wo die Lavaströme abgingen.