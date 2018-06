Vulkanausbruch: Dutzende verbrannten in Häusern

Im Mai spuckte Vulkan Fuego, der Feuervulkan, in Guatemala noch Schlamm, jetzt kam es zur großen Katastrophe: Ohne Vorwarnung stieß der 3763 Meter hohe Berg am Sonntag heiße Asche und Gesteinsbrocken aus. Der darauffolgende 700 Grad heiße Lavastrom zerstörte das Dorf El Rodeo. Dutzende Menschen verbrannten in ihren Häusern. Ein Drohnenvideo (siehe oben) zeigt das Ausmaß der Katastrophe.