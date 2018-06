„Qualitätsproblem“ zähmt Hamilton vor Kanada-GP

Der ursprüngliche Mercedes-Plan war gewesen, die zweite von drei Antriebseinheiten rechtzeitig für den Kanada-Grand-Prix in Montreal (am kommenden Sonntag, Start um 20.10 Uhr) einzusetzen. Am Mittwoch ruderten Toto Wolff und Co. zurück. Wegen eines Qualitätsproblems müsse das geplante Motoren-Update um ein Rennen verschoben werden, berichtet „Motorsport-Total.com“.