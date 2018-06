Nationalpark Hohe Tauern zu Gast in Stadt Salzburg

„Wir lernen hier sehr viel. Zum Beispiel wie man Müll trennt oder beim Memory, wo die Wildtiere leben und was sie essen“, ist Silvia (9) von der Volksschule Eugendorf von den unterschiedlichen Stationen begeistert.

Das Spielen in der Natur schult Kreativität und Intellekt und macht auch noch Spaß, weiß Nationalpark-Direktor Wolfgang Urban: „Umweltbildung und Naturpädagogik wird bei uns sehr groß geschrieben. Beides steht mit den Naturschutzaufgaben auf einer Stufe. Es ist eine Freude zu sehen, wie begeisterungsfähig die Kinder sind und wie viel sie von so einer Veranstaltung mitnehmen.“