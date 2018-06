Zirkus-Elefant spazierte durch deutsche Stadt

In der deutschen Stadt Neuwied ist am Mittwoch ein Zirkuselefant aus seinem Gehege ausgebüxt und rund einen Kilometer durch die Stadt im Bundesland Rheinland-Pfalz spaziert. „Kenia“, so der Name des Dickhäuters, ließ sich weder von Autos noch von Menschen irritieren und trottete behäbig über die Haupstraße und an Vorgärten vorbei. Es sei ein kurzer und friedlicher Ausflug gewesen, sagte ein Polizeisprecher.