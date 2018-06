Mehr Frauen als Männer in Spaniens neuer Regierung

Den früheren Präsident des Europäischen Parlaments, Josep Borrell, will Sanchez zum Außenminister machen. Nadia Calvino, derzeit Generaldirektorin für den EU-Haushalt in Brüssel, soll das Wirtschaftsministerium leiten. Für das Finanzressort ist mit Maria Jesus Montero ebenfalls eine Frau vorgesehen. Sie kann auf Erfahrungen als Finanzministerin in der andalusischen Regionalregierung verweisen. Das Verteidigungsministerium geht an Margarita Robles, eine ehemalige Richterin am Obersten Gerichtshof.