Auslandstelefonate werden ab Mai 2019 billiger

Die Roaminggebühren wurden bekanntlich bereits abgeschafft, aber das Telefonieren ins Ausland ist noch relativ teuer. „Ein Telefonat in die EU ist kein Auslandsgespräch. Zur Bewegungsfreiheit in Europa gehört auch, dass die überhöhten Zusatzgebühren für Gespräche in andere EU-Länder abgeschafft werden,“ so ÖVP-Verhandler Paul Rübig.