Steirer baut den größten Klapotetz der Welt

24 Jahre lang trotzte der größte Klapotetz der Welt am Demmerkogel Wind und Wetter. Am 29. Oktober 2017 zwangen ihn aber Sturmböen in die Knie. Die Touristenattraktion wurde vom Stamm gerissen und zerschellte am Boden in lauter Einzelteile. Am Jakobitag (25. Juli) soll aber schon ein neuer Klapotetz stehen.