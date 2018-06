Bürgermeister: „Mit Köflach hat keiner gesprochen“

Hohe Wellen schlagen in der Weststeiermark die am Mittwoch präsentierten Fusionspläne der Städte Voitsberg und Bärnbach (siehe Artikel hier). Doch was ist mit Köflach, der dritten Stadt in unmittelbarer Nähe? „Mit uns hat niemand gesprochen. Die beiden wollen wohl unter sich bleiben“, sagt der Köflacher Bürgermeister Helmut Linhart.