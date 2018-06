„Krone“ hilft bei Schulproblemen!

Am Dienstag, 12. Juni, von 10 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer 05/70 60 56-195 oder unter 05/70 60 56-200. Möglich ist es auch, AB SOFORT eine E-Mail mit Fragen an steirer@kronenzeitung.at, KW "Hilfe zum Schulschluss“ zu schreiben, die wir direkt an unsere Experten weiterleiten.