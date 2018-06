Jetzt in unserem Leser-Forum mitdiskutieren!

Am 14. Juni startet die Fußball-WM 2018 in Russland. Bis zum Finale am 15. Juli regiert „König Fußball“ auch die online Welt, mit heißen Diskussionen zum WM-Favoriten, den spektakulärsten Toren und den Anwärtern auf den begehrten „Goldenen Schuh“. Grund genug, dass wir unseren Leserinnen und Lesern nun in einem eigenen Forum die Diskussion rund um dieses Mega-Event ermöglichen wollen! Wir freuen uns auf zahlreiche Beiträge.