Brandalarm in Tiefgarage: 89 Menschen evakuiert!

Sirenengeheul, unzählige Blaulichter, Großalarm! Sechs lichterloh brennende Autos in einer Wohnblock-Tiefgarage sorgten gestern für brenzlige Szenen in der Kufsteiner Salurnerstraße. Der starke Rauch drang in die Stiegenhäuser und Wohnungen vor, insgesamt 89 Menschen wurden evakuiert. Am Ende dann Aufatmen: Die Flammen waren rasch gelöscht, vier Bewohner mussten aber ins Spital.