Der Trainer steigt zum dritten Mal in Folge auf

Im Keller ist dafür der Abstieg von Ex-Meister Bergheim fix. Zwei Torhüter-Fehler besiegelten das 0:2 gegen Bürmoos, wo just Ex-Bergheimer Arbinger alles klar machte. „Er war heiß auf dieses Spiel, wollte unbedingt was zeigen“, verriet Trainer Rödl. Zum Kehraus wird es nochmals prickelnd: Liga-Dino Hallwang (1:6 gegen SAK) braucht ein 4:0 im direkten Duell in Hallein, um die Klasse zu halten. Rivale Altenmarkt empfängt zugleich Bergheim.