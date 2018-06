Great Barrier Reef bereits mehrmals vor Kollaps

Durch die Meeresspiegelschwankungen infolge von Klimaveränderungen gerieten den Forschern zufolge große Teile des Riffs entweder zu tief unter Wasser oder lagen oberhalb des Meeresspiegels. Die Korallen seien aber in der Lage gewesen, sich daraufhin entweder seewärts oder landwärts auszubreiten. Das Riff „verschob“ sich demnach also in flacheres oder tieferes Wasser und konnte so überleben.