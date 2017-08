Wiens Fiaker- Pferde haben erstmals hitzefrei!

Um 14 Uhr wurden laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 35,4 Grad von der Wetterstation am Stephansplatz gemessen. An die neue Regelung hält man sich - dennoch herrscht vonseiten der Fiaker zum Teil Unverständnis für das neue Gesetz. Viele der Kutscher geben an, dass es im Stall oder auf der Weide oft noch heißer für die Tiere sei, da am Standplatz in der Innenstadt oft ein leichter Wind wehe. "Menschen können auch nicht hitzefrei bekommen", so einer der anwesenden Kutscher.

Positive Zwischenlösung

Fiaker- Baron Wolfgang Fasching hat nichts gegen die Hitzeregelung, dennoch empfindet er die Novellierung als Hetzerei. Auch er hat heute auf die Ausfahrt verzichtet. Das mache er aber nicht wegen der Hitze, sondern aus Solidarität mit seinen Kollegen.

Tierschützer: "Hitze setzt den Tieren zu"

Tierschützer Michael Krumböck hingegen ist der Meinung, dass Pferde in der Stadt nichts verloren haben. Er sieht die Novellierung als positive Zwischenlösung: "Es ist gut, dass die Stadt Wien die Novellierung gesetzlich verankert hat und auch anerkennt, dass die Hitze den Tiere sehr zusetzt."