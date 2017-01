Trump schickt Neujahrsgrüße auch "an meine Feinde"

Dass der künftige US- Präsident Donald Trump gerne und beinahe ständig twittert oder twittern lässt, ist allgemein bekannt. Da ist es nur logisch, dass er auch seine Neujahrsgrüße über Twitter verbreitete. Diese richtete er nicht nur an seine Anhänger, sondern dezidiert auch an "meine vielen Feinde (...), die mich bekämpft und so schwer verloren haben, dass sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen". Am Rande der Silvesterparty auf seinem Anwesen Mar- a-Lago in Florida deutete Trump zudem eine Enthüllung in der Hacker- Causa an.