Messerattentat in Hurghada: Weitere Touristin tot

Der Gesundheitszustand der Tschechin verschlechterte sich in den vergangenen Tagen zunehmend. Am Mittwoch stellten Ärzte in einer Klinik in Kairo den Hirntod der Frau aus Westböhmen fest. Die Familie wird psychologisch betreut. Der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek wandte sich in einer Note an die ägyptische Gegenseite und forderte die rasche Aufklärung der Umstände der Messerattacke vom 14. Juli. "Es ist schrecklich, wenn ein Mensch aus dem Urlaub nicht zu seiner Familie zurückkehrt", sagte der Sozialdemokrat.

Die Regierung in Prag schickte ein Spezialistenteam nach Ägypten. Nach Angaben der Ärzte stellte sich ein Multiorganversagen ein, das nach schweren Verletzungen als Komplikation auftreten kann.

Erhielt Attentäter Anweisungen vom IS?

Der Attentäter, ein 28- jähriger Student aus Ägypten , soll nach Berichten Anweisungen vom Terrornetzwerk Islamischer Staat erhalten haben.

Der IS verübt in Ägypten regelmäßig Angriffe, meistens auf Sicherheitskräfte. Die Extremisten übernahmen auch die Verantwortung für den Absturz eines russischen Ferienfliegers über dem Sinai im Oktober 2015 . Alle 224 Insassen kamen damals ums Leben.