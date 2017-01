Marokko: Burkaverbot im Schnellverfahren

Marokko greift im Kampf gegen den Islamismus zu drastischen Mitteln: Wie die BBC berichtet, will das muslimisch geprägte Königreich im Schnellverfahren ein Burkaverbot durchpeitschen. Innerhalb von 48 Stunden werde die Ganzkörperverschleierung verboten, so der britische Sender am Mittwoch. Als Grund werden Sicherheitsüberlegungen genannt.