Deutsche Rocker- Bürgerwehr will Moscheen schützen

In mehreren deutschen Städten haben Muslime in Rocker- Outfits unter dem Namen "Germany Muslims" offenbar eine Art Bürgerwehr gegründet. Medienberichten zufolge will diese Muslime und Moscheen vor dem zunehmenden Islamhass in Deutschland schützen. Innerhalb der Organisation sollen sich auch "Gefährder" befinden, weshalb sie im Visier des Verfassungsschutzes steht.