Amok- Alarm in der Schweiz - Polizei jagt den Täter

In der Altstadt der Schweizer Ortschaft Schaffhausen soll ein Mann mit einer Kettensäge unterwegs sein. Das berichtete der "Blick" am Montagvormittag zunächst unter Berufung auf Berichte von Leserreportern. Mittlerweile bestätigte die Polizei die "Sonderlage" in der Stadt westlich von Konstanz. Es habe demnach mehrere Verletzte, zwei davon schwer, gegeben. Die Einsatzkräfte fahnden nach einem unbekannten Mann.