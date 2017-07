Nach Coup in Zirl: Vier Jahre Haft für Lkw- Dieb

Vor dreisten Ganoven ist offenbar gar nichts mehr sicher! Im April des Vorjahres stahlen Profi- Gauner von einem Firmenareal in Zirl drei Lkw und zapften aus einem anderen Fahrzeug auch noch 200 Liter Diesel ab. Aufgrund von DNA- Spuren, die am Schlauch zum Absaugen des Treibstoffes entdeckt wurden, wurde ein Litauer (36) geschnappt. Dieser muss nun 4 Jahre in Haft.