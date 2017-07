"Vier Pfoten" bringen Ponykarussell- Pferden Weide

"Wir wollten noch einmal auf die inakzeptable Situation der ehemaligen Ponykarussell- Pferde hinweisen", so "Vier Pfoten"- Kampagnenleiterin Martina Pluda. Für sechs von ihnen geht der Stress nämlich seit Beginn der neuen Saison in der benachbarten Prater- Reitbahn weiter. Die "Vier Pfoten" fordern eine "Hacklerregelung" beziehungsweise die Pension in einer artgemäßen Umgebung für sie. Neben Informationsmaterial verteilten die Mitarbeiter auch Helium- Luftballons und Süßigkeiten an Passanten.

Tierfreunde fordern Pony- Ruhestand

"Es ist einfach nicht fair: 'Anka', 'Mani', 'Dolly', 'Maxi', 'Felix' und 'Patricia' mussten im Ponykarussell jahrelang bei lauter Musik oft stundenlang im Kreis laufen. Und jetzt schuften sie auf der Reitbahn weiter", so Pluda. "Dass Pferde nur um des Profits willen so ausgebeutet werden, ist für uns unerträglich." Dabei stehen die Tierschützer nicht alleine da: Vor allem auf Social Media Kanälen wollen Tausende Unterstützer die Tiere auf der Weide sehen.

Foto: Vier Pfoten

Bei den Gesprächen zwischen den "Vier Pfoten" und den Betreibern des Karussells im Frühjahr 2016 war ursprünglich von acht bis zehn Tieren die Rede gewesen, für die die Tierschutzorganisation ein neues, artgemäßes Zuhause finden sollte. Auch die Prater GmbH sprach damals in einer Aussendung von einem "wohlverdienten Ruhestand" für die Pferde. Nachdem die Betreiber im Herbst 2016 die Zusammenarbeit mit den Tierschützern beendet hatten, gaben sie Pläne bekannt, dass ein Großteil der Pferde auf der betriebseigenen Reitbahn im Prater weiterarbeiten soll. "Ein glatter Wortbruch", fasst es Martina Pluda zusammen.