Ponykarussell: Einige Tiere müssen weiterschuften

Die Schließung des Ponykarussells im Prater brachte leider nicht für alle eingesetzten Pferde ein Happy End. Für einige von ihnen geht der Stress seit Beginn der neuen Saison in der benachbarten Prater- Reitbahn weiter. Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" fordert erneut eine "Hacklerregelung" für die Tiere und damit ihren wohlverdienten Ruhestand. Am Freitag Nachmittag wollen die Tierschützer im Prater im Rahmen einer Aktion neben Informationen auch Helium- Luftballons und Süßigkeiten an Passanten verteilen, um auf das Schicksal der Tiere aufmerksam zu machen.