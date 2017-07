Katze starb an Giftköder, zwei Hunde verletzt

Die Köder waren neben einem Gehweg in der Umgebung von Geretsberg ausgelegt. Der Vierbeiner wollte das Gift genauer beschnuppern, was der Besitzer gerade noch verhindern konnte. Bereits Ende Juni wurde im nahen St. Georgen am Fillmannsbach eine Katze vergiftet, eine zweite wurde absichtlich verletzt. Eine Pfote war gebrochen und sie hatte Stichwunden im Bereich eines Auges.

"Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt"

Das Tierheim Pfotenhilfe Lochen hat eine Prämie von 500 Euro für jenen Hinweis ausgesetzt, der zur Ergreifung des Tierquälers führt. Durch die rasche Ausforschung sollen weitere Taten verhindert werden. "Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt. Es drohen Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren", so Geschäftsführerin Johanna Stadler

Hinweise bitte an die Polizei unter 059133/4205.