DNA- Untersuchung zeigt: "Sattnitz- Bär" hat Bruder!

DNA- Untersuchung zeigte Verwandtschaft

mäßig ist der "Bär" Kärntens Bärenanwalt Bernhard Gutleb bereits seit längerem bekannt: "Wissenschaftlich heißt er '08'." Es ist ein etwa vier Jahre alter Braunbär, der die Experten bereits zum Rätseln brachte. "Es konnte sehr vielMaterial von ihm sichergestellt werden. Auffällig war dabei jedoch, dass die Proben oft an sehr weit auseinanderliegenden Orten genommen wurden", erklärt Gutleb. Die "Zottel" können zwar große Strecken zurück legen, aber dieser wäre dann ein richtiger Marathonläufer gewesen.

Laut DNA- Untersuchung stellte sich dann heraus: Es handelt sich um zwei Bären, um Brüder! "Zeitgleich wurden frische Proben auf dem Dobratsch sowie am Raibler See bei Tarvis gezogen", schildert der Bärenanwalt der "Krone". Auffällig ist laut Gutleb, dass beide Tiere eine Vorliebe für Honig entwickelt haben: "Das haben diese bestimmt von ihrer Mutter weitervererbt bekommen."

Einfangen oder nicht?

Nicht ausgeschlossen werden kann, dass beide Tiere bereits in Kärnten geboren wurden. "Es hat vor Jahren einmal Hinweise auf Nachwuchs gegeben", so der Experte. Unklar ist übrigens auch, wie viele Braunbären bereits tatsächlich in Kärntens Wäldern leben, da ein mehrfach von den Grünen angekündigtes Monitoring nie umgesetzt wurde. Im Falle des "Sattnitz- Bären" haben Politik und Naturschutz - wegen der Nähe zu Klagenfurt - angekündigt, das Tier einzufangen, was rechtlich geprüft wird.

Hannes Wallner, Kronen Zeitung