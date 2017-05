Wunderschöne Braut Pippa sagte Ja zu ihrem James

Pippa Middleton, die kleine Schwester der britischen Herzogin Kate, hat ihrem Verlobten James Matthews am Samstag das Jawort gegeben. Am frühen Nachmittag fand die Trauung in der St- Mark's- Kirche in Englefield in der englischen Grafschaft Berkshire statt. Unter den Gästen befanden sich natürlich Herzogin Kate mit ihrer Familie sowie ihr Schwager Prinz Harry und der Schweizer Tennisstar Roger Federer. Harrys Freundin Meghan Markle dürfte bei der Trauung nicht dabei gewesen sein.