Tom Hardy schnappt Mopeddieb nach wilder Jagd!

Der aus Actionmovies wie "Mad Max", "The Dark Knight Rises" oder "Legend" bekannt gewordene Filmstar wurde am Sonntagnachmittag im Südwesten Londons zum wahren Helden im echten Leben. Zeugen konnten miterleben, wie der auftrainierte 39- Jährige einem jungen Mann hinterhersprintete, nachdem dieser ein zuvor gestohlenes Moped zu Schrott gefahren hatte.

"Es war verrückt"

Der Augenzeuge Arun Pullen berichtete der "Sun": "Es war verrückt - als ob er auf Superhelden- Modus in einem Action- Film umgeschaltet hatte. Zwei Jungs auf dem gestohlenen Moped fuhren über Rot und krachten in ein Auto.

Tom Hardy als Bane in "The Dark Knight Rises" Foto: Viennareport

Tom muss die Straße entlang gegangen sein. Er schoss los wie der Blitz und sah ziemlich wütend aus. Wenn der Junge so dumm gewesen wäre, sich zu wehren, hätte Tom ihm sicher was verpasst." Hardy soll den Dieb am Schlafittchen gepackt und gesagt haben: "Ich habe den Hurensohn!".

Dieb "mitgenommen und schockiert"

Danach durchsuchte er den Gangster nach Waffen. Laut Pullen sah der Festgenommene "mitgenommen und schockiert" aus. Er erzählt weiter: "Tom Hardy ist auf keinen Fall jemand, mit dem man sich anlegen sollte. Ich glaube, er checkte sogar den Ausweis des Jungen, bevor er ihn der Polizei übergab. Ich fragte Tom, was passiert war und er sagte, er habe ihn durch den Garten verfolgt und an der Ecke gestellt - aber die Route war wie ein Hindernisparcours."

Tom Hardy bei der "The Revanant"-Premiere in Los Angeles Foto: Viennareport