Spaniens Felipe hatte Affäre mit Gwyneth Paltrow

In dem bisher nur in Frankreich erschienenen Buch "Felipe VI von Spanien: der normale König" schreibt der Autor Jean Chalvidant, dass Felipe im Sommer 2002 ein Verhältnis mit Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (44) gehabt habe. Im Dezember 2001 hatte er sich von seiner norwegischen Freundin Eva Sannum getrennt, die dem Königshaus nicht genehm war, weil sie als Model bereits in Dessous posiert hatte.

Felipe und seine Ex-Freundin Eva Sannum Foto: AP

Heimliche Affäre vor Verlobung mit Ortiz

Paltrow traf der damalige Thronfolger dem Buch zufolge wenige Monate später auf Mallorca und begann mit ihr eine heimliche Affäre, die aber nicht hielt.

Gwyneth Paltrow auf einem Foto aus dem Jahr 2002 Foto: AP



Noch im selben Jahr verliebte sich Felipe in seine Königin Letizia. Ein Jahr später gab er die Verlobung mit der Fernsemoderatorin bekannt und heiratete sie 2004.

Felipe von Spanien gibt 2003 die Verlobung mit Letizia Ortiz bekannt. Foto: AFP

Im Mai 2004 heiratet Kronprinz Felipe die TV-Journalistin Letizia Ortiz. Foto: AFP

"König der Herzen"

Das Werk weiß aber noch von mehr Liebschaften des "Königs der Herzen" zu berichten. Lady Gabriella Windsor (35), die Tochter von Prinz Michael of Kent, der dem britischen Königshaus angehört, gehöre ebenso zu den Verflossenen des Königs wie die deutsche Gräfin Caroline von Waldburg (45), Tatianao von Liechtenstein (43) und Flore de María Valero Pérez- Jiménez (Nichte des früheren venezolanischen Diktators Marcos Pérez Jiménez).

Felipe von Spanien auf einem Foto aus dem Jahr 2002 Foto: EPA