Miley Cyrus zeigt sich wieder oben ohne

In einem Interview mit dem "Harper's Bazaar" beschwerte sie sich grade, dass sie in der Vergangenheit sich "zum Sexobjekt erniedrigt" fühlte. Und daher kündigte Miley Cyrus auch an, in Zukunft "nicht mehr die Titten rauszuholen und die Zunge rausstrecken" zu wollen. Aber offensichtlich hat die Sängerin ihre neuen Vorsätze bereits wieder vergessen ...