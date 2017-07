Lauren Hutton beim Kleidershoppen in Wien

"Lauren Hutton heute im Wiener Store! Ich bin so aufgeregt! Sie ist so eine Ikone! Und wie lieb war es da von ihr, ein Selfie im Kostüm, das sie gekauft hat, zu machen! Danke!", schrieb die kultige Modedesignerin, die gerade ihr erstes Kind erwartet, begeistert über den Besuch auf Instagram.

Ihre Teilnahme an der Berliner Fashionweek sagte Hoschek übrigens mit der Begründung "pressing reasons" (also pressende Gründe) dafür zu haben, ab. Das Baby dürfte also bald kommen ...