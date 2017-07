Kourtney Kardashian verrät ihr Diätgeheimnis

Die 38- jährige Reality- TV- Darstellerin ist davon überzeugt, dass es dem Körper zuträglich ist, ab und zu einfach einmal nichts zu essen.

Kourtney Kardashian liebt auch bei Badeanzügen den Side-Boob-Look Foto: www.PPS.at

"Metalle aus System kriegen"

Der "Keeping Up with the Kardashians"- Star hat ihren Followern verraten, wie ihr Diätprogramm aussieht: "Erst einmal ist Entgiften etwas, über das ihr vorher auf jeden Fall mit eurem Arzt reden solltet. Jeder Mensch ist anders. Mein Arzt hat vorher Muskel- Tests gemacht und herausgefunden, dass ich einen hohen Metall- Gehalt in meinem Körper habe. Meine Motivation ist also, diese Metalle aus meinem System zu kriegen", erklärte Kourtney in ihrer App.

Kourtney Kardashian postet ein heißes Nacktfoto zum 38. Geburtstag. Foto: instagram.com/kourtneykardash

"Esse 14 bis 16 Stunden gar nicht"

"Ich esse dann für 14 bis 16 Stunden gar nichts. Also wenn ich um 18 Uhr zu Abend esse, habe ich mein Frühstück nicht vor acht oder neun am Morgen. Man nennt das intermittierendes Fasten. Und einmal in der Woche lege ich einen Tag ein, an dem ich gar nichts esse. Erst Abends gibt es eine Mahlzeit. Am einfachsten ist das an einem stressigen Tag. Da habe ich keine Zeit, herum zu sitzen und ans Essen zu denken."

In den Genuss ihrer Bikinfigur kommt gerade ihr Lover Younes Bedjima beim gemeinsamen Urlaub in Saint- Tropez.

Kourtney Kardashian im knappen Badeanzug Foto: www.PPS.at

Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in St. Tropez Foto: www.PPS.at