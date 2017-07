Katzenberger gibt Bodyshaming keine Chance

Daniela Katzenberger zeigt sich sehr oft ohne Make- up ganz natürlich auf Social Media und kassiert dafür eine Menge Lob und Bewunderung. Entgegen so manchen Vorurteilen gibt sich die multitalentierte Schönheit so ganz und gar nicht eitel. Zurzeit verbringt die TV- Blondine mit ihrer Freundin Laura und deren Mutter entspannte Tage auf Mallorca und genießt das schöne Wetter.

Daniela Katzenberger Foto: face to face

"Auch 'Engel' haben Cellulite"

Wie an heißen Sommertagen üblich, tragen die Frauen natürlich Badesachen und zeigen demnach viel Haut. Dass da der eine oder andere kleine Makel zum Vorschein kommt, ist für die "Katze" aber kein Problem: Die Blondine postet kurzerhand eines der Schnappschüsse auf Facebook und untertitelt diesen mit: "3 Engel für Mallorca, hi hi. Ps. Ja, auch 'Engel' haben: Cellulite, Krampfadern, Pickel, Falten und weiche 'Mama- Haut'. Was solls... auf Malle scheint die Sonne." Auf dem Bild zu sehen sind die drei Damen mit Sonnenbrille, Bikini oder Badeanzug - posierend wie die bekannten "Drei Engel für Charlie"'.

Bei den Fans kommt das herrlich offene Posting auf jeden Fall gut an. So kommentieren diese mit "Richtig korrekt von dir, dass du deine Bilder nicht bearbeitest, so wie die ganzen anderen Weiber! So fühlt man sich gleich wieder ganz normal und denkt nicht, man wäre ein Monster oder so was" oder "Daniela, du bist von Kopf bis Fuß eine wunderschöne Frau, sch**ß auf 90- 60- 90, Cellulite oder sonstiges! Und deine Art/dein Humor ist sowieso der Hammer. Ich find dich einfach spitze! Weiter so!"

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis Foto: APA/dpa/Henning Kaiser