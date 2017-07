Hui, heiß! Bella Hadid nackt auf Instagram

Sexy Urlaubsgrüße zählen bei den Promis mittlerweile schon zum guten Ton. Und was Emily Ratajkowski kann , das kann Bella Hadid schon lange. Die weilt nämlich wie ihre Model- Kollegin derzeit in Italien und hat jetzt aus ihrem Hotelzimmer in Venedig ein superscharfes Foto versendet.

Fast hüllenlos zeigt sich Bella Hadid auf Instagram. Foto: www.PPS.at

Fast völlig nackt - nur einen nudefarbenen String trägt die 20- Jährige noch - sitzt Bella dafür auf einem roten Stuhl, bedeckt ihre Brüste mit den Armen und blickt lasziv in die Kamera. Den Fans gefällt's natürlich.

Eines kann man auf dem Foto jedoch nicht erkennen: die angeblichen Wohlfühlkilos, die die Schwester von Gigi Hadid eigenen Angaben zufolge zugelegt haben soll. "Wenn du fröhlich bist, möchtest du essen und dein Leben genießen", erklärte sie dem "InStyle"- Magazin jetzt und verriet: Das bin ich! Und ich esse und lebe! Ich habe ein paar Kilo zugenommen, aber ich fühle mich gut."