George Michael "friedlich zu Hause gestorben"

"Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist", teilte der Publizist mit. Der Sänger und Komponist lebte zuletzt in Highgate bei London. Im Namen der Familie bat der Publizist, ihr Privatleben "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. "Gegenwärtig gibt es dazu keinen weiteren Kommentar."

"So vielen Menschen passierten schreckliche Sachen"

George Michael lebte immer in Extremen - und in London. Als Sohn eines griechischen- zypriotischen Einwanderers und einer Engländerin wurde er dort geboren. Nach den großen "Wham"- Erfolgen mit Schulfreund Andrew Ridgeley - bekanntestes Lied ist der auch heute noch beliebte Weihnachtsschlager "Last Christmas" - erlebte er in den 90er- Jahren viele persönliche Schicksalsschläge - vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen, wie er in einem Interview der dpa erzählte: "So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr."

Viele Hoch und Tiefs mit Erfolgen und Skandalen

Sein Leben in der Öffentlichkeit war noch nie wirklich problemlos. Selbst zu Beginn seiner Karriere, als er in den 80er- Jahren mit "Wham!" ebenso glatt und sauber wie seine Musik wirkte, rumorte es in ihm. Denn während er seine Rolle als Frauenschwarm nach außen perfekt spielte, haderte er damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen. Seit dieser Zeit hat er einen langen Weg mit vielen Hochs und Tiefs, musikalischen Erfolgen und privaten Skandalen zurückgelegt.

In Wien brachte den Superstar, der mit Songs wie "Faith" und "Freedom" weltberühmt wurde, vor fünf Jahren eine Lungenentzündung dem Tode nahe. Eigentlich hatte er sich wieder erholt, seine Erfahrungen sogar im Song "White Light" verarbeitet und war unter anderem bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London 2012 aufgetreten. Doch einige Wochen zuvor ein neuer Schock: Der Sänger fiel aus einem fahrenden Auto auf die Autobahn - was genau passierte, ist bis heute nicht bekannt.

Foto: EPA

Mehrfach unter Drogeneinfluss am Steuer, musste auch in Haft

Weil nicht klar ist, was hinter dem Unfall steckte, wuchern die Spekulationen. Boulevardmedien zitierten Zeugen, die gesehen haben wollen, wie Michael blutüberströmt in einem zerrissenen Trainingsanzug auf der Fahrbahn lag. Angeblich wollte er die halb offene Autotür zuschlagen - doch es wird auch gerätselt, ob erneut Drogen im Spiel gewesen sein könnten.

Michael war schon mehrfach unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer unterwegs gewesen, musste deshalb seinen Führerschein abgeben, Sozialstunden ableisten und 2010 sogar acht Wochen ins Gefängnis. Erst im vergangenen Jahr musste er seine Fans nach neuen Drogengerüchten wieder beruhigen: "An meine Lieben, glaubt diesen Müll in den Zeitungen heute nicht von jemandem, den ich nicht mehr kenne und seit fast 18 Jahren nicht mehr gesehen habe ...", twitterte der Sänger damals. Boulevardzeitungen hatten eine entfernte Verwandte mit Aussagen zu einer angeblichen Drogensucht zitiert. Ihm gehe es bestens, schrieb er. Zudem schickte er "Viel Liebe" und verabschiedete sich als "Der singende Grieche" - sein Geburtsname war Georgios Kyriacos Panayiotou.

Foto: Andreas Graf