Emily Ratajkowski wegen zu großer Brüste gemieden

"Diese Sache passiert mir ständig: 'Oh, sie ist zu sexy'", berichtet sie "Bang Entertainment" zufolge. "Es ist wie ein Anti- Frauen- Ding. Die Leute wollen nicht mit mir arbeiten, weil meine Brüste zu groß sind."

"Was ist falsch an Brüsten?"

Warum das so sei, könne sich die Laufsteg- Beauty selbst nicht erklären: "Was ist falsch an Brüsten? Sie sind wunderschön, weibliche Dinge, die man feiern sollte. Wen kümmert das eigentlich?"

Kein Problem mit Freizügigkeit

In der Öffentlichkeit wird Emily ständig dafür kritisiert, freizügige Fotos auf Instagram zu posten, während sie sich eigentlich als Feministin bezeichnet. Doch das sei kein Gegensatz, wie sie im Interview mit "Harper's Bazaar Australia" klarstellt. Die Kritik mache ihr außerdem nur wenig aus: "Ich habe kein Problem damit, denn ich habe das Gefühl, dass es meinen Standpunkt immer wieder verdeutlicht."

Im Jahr 2016 war die US- Amerikanerin in einer Nackt- Fotoshooting- Reihe bei "Harper's Bazaar" zu sehen gewesen. Anschließend twitterte der britische Moderator Piers Morgan, der für seine konservativen Ansichten bekannt ist: "Willst du, dass ich dir Klamotten kaufe? Du siehst aus, als würdest du frieren." Daraufhin erwiderte die Powerfrau schlagfertig: "@piersmorgan danke, aber ich brauche die Klamotten nicht so sehr, wie du die Presse brauchst."