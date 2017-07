Chrissy Teigen: Kein Sex nach dem Essen!

Die Modelschönheit gibt zu, dass sie liebend gerne isst, doch besonders sexy fühle sie sich nach einem ordentlichen Gelage nicht. Die Frau von Sänger John Legend gesteht, dass es "eigentlich kein Essen" geben würde, das für sie als Aphrodisiakum wirke.

Chrissy Teigen Foto: face to face

"Füttere John"

"Wenn ich John füttere, wenn wir zusammen essen, dann essen wir und wir sind so voll, dass wir nicht nach oben ins Bett gehen und sagen 'Lass es uns machen'", erklärt sie ihre Prinzipien.

Chrissy Teigen Foto: Sports Illustrated

Und was isst die 31- Jährige privat am liebsten? "Ich mag langsam gebratene Rühreier mit Schlagsahne satt Milch, dazu Salz und Pfeffer. So gut", schwärmt der Star im Gespräch mit 'Harper's Bazaar Singapore'. Proteine dürfen auf Chrissys Teller also auf jeden Fall nicht fehlen - schmecken muss es aber trotzdem.

Chrissy Teigen und John Legend Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

"Ich bin Vanille"

Auf dem roten Teppich ist die Moderatorin immer ein Hingucker und überrascht zuweilen auch mit richtig ausgefallenen Looks. Doch sie selbst würde sich als relativ schlicht bezeichnen. Auf die Frage, welches Essen ihre Persönlichkeit am besten widerspiegle, antwortet die hübsche Brünette: "Es ist witzig, denn ich will etwas Verrücktes wie Kaugummi sagen. Aber ich bin sehr einfach. Ich mag es, wenn die Dinge sauber und organisiert sind. Ich glaube, ich bin Vanille, ich bin nicht so sehr Kaugummi, wie jeder denken würde."