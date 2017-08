Knabl im Triathlon- WM- Rennen von Stockholm 19.!

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

19:05 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg- Gegner Guimaraes mit Liga- Nullnummer! Vitoria Guimaraes, am 14. September erster Gegner von Red Bull Salzburg in der Europa- League- Gruppenphase, kommt in der portugiesischen Meisterschaft nicht wirklich auf Touren. Der Vierte der Vorsaison kam trotz 45- minütiger numerischer Überlegenheit beim sieglosen Pacos de Ferreira nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Portugiesen haben nach vier Runden nur vier Punkte auf dem Konto.

18:52 Uhr: +PFERDESPORT+

Weinbauer 14. in der EM- Kür - 17. Dressur- Gold für Werth! Mit 74,232 Prozent und auf dem 14. Platz hat Dressureiterin Belinda Weinbauer mit Söhnlein Brilliant die Grand Prix Kür bei den Pferdesport- Europameisterschaften in Göteborg beendet. Die Deutsche Isabell Werth holte das 17. EM- Gold ihrer Karriere, mit der Stute Weihegold kam sie auf 90,982, Platz zwei ging mit 90,614 an ihren 22- jährigen Landsmann und Herausforderer Sönke Rothenberger mit Cosmo.

18:16 Uhr: +TRIATHLON+

Knabl im WM- Rennen von Stockholm 19.! Alois Knabl hat den Bewerb der Triathlon- WM- Serie am Samstag in Stockholm auf dem 19. Platz beendet. Es siegte der Brite Jonathan Brownlee vor dem Norweger Kristian Blummenfelt und dem Franzosen Pierre Le Corre. Bei den Damen setzte sich über die olympische Distanz einmal mehr Flora Duffy von den Bermudas durch, es war ihr fünfter Erfolg in dieser Saison.

16:47 Uhr: +RINGEN+

Auftaktniederlage für Visalimov bei WM in Paris! Amirkhan Visalimov ist bei den Ringer- Weltmeisterschaften in Paris nach einer Auftaktniederlage ausgeschieden. Der Athlet von A.C. Wals musste sich in der Freistil- Klasse bis 74 kg dem Israeli Hanoc Rachamin geschlagen geben und landete auf dem 20. Platz.

13:45 Uhr: +FUSSBALL+

Martin Pusic erhält Einjahresvertrag beim FC Kopenhagen! Der Wiener Martin Pusic hat einen Einjahresvertrag beim dänischen Doublegewinner FC Kopenhagen unterschrieben. Der 29- Jährige kommt vom FC Midtjylland zum Teilnehmer an der Europa- League- Gruppenphase. In der Vorsaison war der Offensivspieler an Sparta Rotterdam verliehen gewesen.

11:09 Uhr: +RADSPORT+

Barguil aus disziplinären Gründen von Vuelta ausgeschlossen

Das deutsche Radteam Sunweb hat seinen französischen Topfahrer Warren Barguil aus disziplinären Gründen von der noch zwei Wochen laufenden Vuelta a Espana ausgeschlossen. Barguil habe offen zugegeben, sich nicht an die angeordnete Teamtaktik gehalten zu haben, teilte der Rennstall am Samstag vor der achten Etappe der Spanien- Rundfahrt mit.

22:04 Uhr: +NORDISCHE KOMBINATION+

Seidl auch beim dritten Sommer Grand Prix auf Podest

Der Salzburger Mario Seidl hat auch im dritten Sommer- Grand- Prix- Bewerb der Nordischen Kombinierer einen Podestplatz geschafft. Nach seinem Sieg in Oberwiesenthal und Platz zwei in Tschagguns belegte er am Freitag in Oberstdorf Rang drei. Besser waren nur die Deutschen Eric Frenzel und Johannes Rydzek, wodurch Seidl vor dem zweiten Wettkampf im Allgäu am Samstag weiter die Gesamtwertung anführt.

21:57 Uhr: +EISHOCKEY+

Salzburg und Capitals mit Niederlagen

Red Bull Salzburg musste zum CHL- Auftakt eine empfindliche Heimschlappe gegen Tappara Tampere einstecken. Die Salzburger unterlagen dem finnischen Meister nach gutem Beginn 1:6 (1:3,0:2,0:1). Gelegenheit zur Wiedergutmachung haben sie am Sonntag neuerlich daheim gegen Banska Bystrica. Der slowakische Champion verlor sein erstes Gruppenmatch gegen die Grizzlys Wolfsburg 3:4. Salzburg ging vor 1.500 Fans gegen Tampere durch Ryan Duncan (5.) früh in Führung und hatte auch danach noch einige hochkarätige Chancen. Diese blieben aber ungenutzt und dann kippte die Partei nach einem Unterzahltor, einem Abwehrschnitzer vor dem 1:2 und einem Powerplay- Treffer zum 1:3. Im Mittelabschnitt brachen die Salzburger regelrecht auseinander und fanden nie mehr ins Spiel zurück.

Auch die Vienna Capitals sind mit einer knappen Auswärtsniederlage gegen den weißrussischen Meister Grodno in die Champions Hockey League gestartet. Der EBEL- Champion unterlag am Freitag 4:5 (2:1,1:1,1:2 - 0:1) nach Verlängerung, durfte sich dadurch in Gruppe C aber immerhin einen Punkt gutschreiben lassen. Die Caps fingen sich vor 2.400 Zuschauern bereits nach 28 Sekunden in Unterzahl das 0:1 ein. Darauf antworteten sie aber noch im ersten Drittel mit einem Doppelschlag von Macgregor Sharp und Jerry Pollastrone (18.). Nach dem Ausgleich der Weißrussen (36.) im Mittelabschnitt schlugen die Wiener neuerlich postwendend mit dem 3:2 von Neuzugang Kyle Klubertanz zurück. Im Schlussdrittel gerieten sie durch zwei weitere Gegentreffer wieder ins Hintertreffen, ehe Ryan McKiernan (53.) mit einem Powerplay- Tor für das 4:4 und damit eine Verlängerung sorgte. In dieser hatte dann aber Grodno das bessere Ende für sich.

20:55 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger gewann Diskuswerfen in Bad Köstritz - Titelverteidigung bei ISTAF

Lukas Weißhaidinger hat bei den 22. Bad Köstritzer Werfertagen in Deutschland das Diskuswerfen der Männer gewonnen. Der 25- jährige Olympia- Sechste aus Oberösterreich entschied die Konkurrenz mit 63,52 Metern vor dem Deutschen David Wrobel (62,50 m) für sich. Bei den Damen setzte sich zwei Tage vor dem ISTAF in Berlin die australische WM- Zweite Dani Stevens mit 68,29 Metern durch. Die Voraussetzungen für den ersten Wettkampf nach der WM in London waren für Weißhaidinger alles andere als gut gewesen. Zwei Wochen hatte er mit einem Magen- Darm- Virus gekämpft und fünf Kilo Gewichtsverlust erlitten. Trotz des stark reduziertes Trainings überzeugte der 25- Jährige am Freitag. "Ich bin superhappy, so ein Erfolgserlebnis tut sehr gut", strahlte Weißhaidinger. Auch Coach Gregor Högler war zufrieden. "Ehrlich gesagt hätte ich nicht mit dieser Leistung gerechnet. Das war echt stark und gibt Auftrieb für das ISTAF Meeting am Sonntag in Berlin", sagte der Trainer. In Berlin bekommt es Titelverteidiger Weißhaidinger u.a. mit den Olympiasieger- Brüdern Robert und Christoph Harting (GER), Neo- Weltmeister Andrius Gudzius (LAT) und Ex- Weltmeister Piotr Malachowski aus Polen zu tun.

17:57 Uhr: +RADSPORT+

Ausreißer Mohoric gewann längste Vuelta- Etappe

Der Slowene Matej Mohoric hat am Freitag die längste Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der 22- jährige aus der Emirates- Mannschaft sicherte sich nach 207 Kilometern von Lliria nach Cuenca als Solist seinen ersten Erfolg bei einer großen Rundfahrt. In der Gesamtwertung blieb Tour- de- France- Sieger Chris Froome vorne. Der Brite kam nach dem welligen Teilstück gemeinsam mit den anderen Favoriten im stark dezimierten Hauptfeld ins Ziel und führt unverändert 11 Sekunden vor dem Kolumbianer Esteban Chaves (Orica) und 13 vor dem Iren Nicolas Roche (BMC). Mohoric hatte zehn Kilometer vor dem Ziel aus einer Ausreißergruppe heraus erfolgreich attackiert. 16 Sekunden hinter dem Slowenen belegte wie schon am Vortag der Pole Pawel Poljanski (Bora) im Sprint eines Verfolgertrios Rang zwei. Die drei Österreicher Stefan Denifl, Patrick Konrad und Marco Haller kamen nicht unter die besten 70.

17:39 Uhr: +FUSSBALL+

Austria verpflichtete nigerianischen Teamstürmer Abdullahi

Austria Wien hat nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Nigerianer Ibrahim Alhassan Abdullahi wechselte für den Rest der Saison leihweise aus seiner Heimat vom FC Heart zu den Wienern. Der 1,96 Meter große Mittelstürmer debütierte im Juni für Nigerias Team. Die Austria verfügt über eine Kaufoption für das 20- jährige Talent.

15:26 Uhr: +FUSSBALL+

Bundesliga- Absteiger Ingolstadt benennt Vier zum Linke- Nachfolger

Der deutsche Zweitligist FC Ingolstadt hat den Posten des Sportdirektors mit Angelo Vier neu besetzt. Der 45- jährige Berliner folgt auf Thomas Linke. Vier erhält einen Vertrag bis 2019, wie der FCI am Freitag mitteilte. Der ehemalige Rapid- Profi, der 1998 bis 1999 31 Pflichtspiele für die Grün- Weißen bestritt, war zuletzt in beratender Funktion beim Regionalligisten BFC Dynamo tätig.

11:16 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg verleiht M. Berisha und Honsak

Meister Red Bull Salzburg hat zwei Talente zur Ligakonkurrenz verliehen. Der 19- jährige Angreifer Mergim Berisha, der für Salzburgs Zweitteam Liefering in 41 Partien 17 Tore erzielte, wechselte für ein Jahr zum LASK. U21- ÖFB- Teamspieler Mathias Honsak schließt sich, ebenfalls bis Saisonende, dem SCR Altach an. Der Wiener war bereits in der Vorsaison an Absteiger Ried ausgeliehen gewesen.

10:58 Uhr: +FUSSBALL+

Murat Yakin neuer Trainer der Grasshoppers Zürich

Murat Yakin folgt Carlos Bernegger als Trainer der Grasshoppers Zürich nach und wird damit Coach der ÖFB- Legionäre Heinz Lindner und Marco Djuricin. Dies bestätigte der Klub am Freitagmorgen. Der 42- Jährige wirkte zuletzt beim FC Schaffhausen in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse.

Als Spieler hatte Yakin 101 Meisterschaftsspiele für die Züricher absolviert. Von 2007 bis 2009 war der Schweizer als Assistenztrainer beim Verein tätig. Als Cheftrainer führte er den FC Basel zweimal zum Meistertitel und erreichte mit dem Team in der Saison 2012/13 das Halbfinale der Europa League. Seinem Vorgänger Bernegger haben die Grasshoppers eine Position im Nachwuchsbereich angeboten. Ob der Argentinier darauf eingeht, ist noch offen.

09:22 Uhr: +FUSSBALL+

Austria verabschiedet Stryger Larsen nach Italien

Jetzt ist es auch offiziell: Jens Stryger Larsen verlässt die Austria Richtung Italien. Am Freitagvormittag bestätigten die Veilchen den Transfer zu Udinese Calcio. "Ich möchte Stryger Larsen im Namen der ganzen Austria- Familie großes Lob aussprechen, er war charakterlich und als Spieler immer top und die Verlässlichkeit in Person", so Austria Sportdirektor Franz Wohlfahrt.

22:57 Uhr: +VOLLEYBALL+

Gastgeber Polen verliert EM- Auftakt vor 65.000 Zuschauern

Volleyball- Weltmeister Polen hat den Auftakt der Heim- EM vor der Rekordkulisse von 65.000 Zuschauern im Nationalstadion von Warschau verloren. Die Gastgeber mussten sich am Donnerstagabend Serbien mit 0:3 (- 22,- 22,- 20) geschlagen geben. 16 Nationen kämpfen bis 3. September um den EM- Titel. 2019 wird das Herren- Turnier auf 24 Teilnehmer ausgeweitet.

22:08 Uhr: +RINGEN+

Kuenz holt erste Top- 5-Platzierung bei WM seit zwölf Jahren

Freistil- Ringerin Martina Kuenz hat am Donnerstag in Paris für die erste österreichische Top- fünf- Platzierung bei Ringer- Weltmeisterschaften seit zwölf Jahren gesorgt. Die Tirolerin verpasste die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm nach einer 0:6- Punkteniederlage gegen Junioren- Weltmeisterin Koumba Larroque aus Frankreich.

21:24 Uhr: +TENNIS+

Haas in zweiter Quali- Runde für US Open ausgeschieden

Mit Barbara Haas ist am Donnerstag auch die letzte ÖTV- Vertreterin in der Qualifikation für die US Open ausgeschieden. Die Oberösterreicherin musste sich in der zweiten Runde der Ausscheidung für das letzte Tennis- Grand- Slam- Turnier des Jahres der Kroatin Jana Fett nach knapp zwei Stunden mit 4:6,6:2,1:6 geschlagen geben. Für den Einzug in den Hauptbewerb wäre für Haas danach noch eine weitere Runde zu überstehen gewesen. Zum Auftakt hatte die 21- Jährige die Tschechin Tereza Smitkova besiegt. Die ÖTV- Herren Sebastian Ofner und Gerald Melzer dagegen waren gleich bei ihrem Erstauftritt in New York gescheitert. Österreich ist im Hauptbewerb im Einzel damit nur mit zwei Herren vertreten. Neben dem als Nummer sechs gesetzten Dominic Thiem ist auch Andreas Haider- Maurer in Flushing Meadows dabei. Der 30- jährige Niederösterreicher profitiert nach langer Verletzungspause als Nummer 510 der Welt von einem "geschützten Ranking".

21:03 Uhr: +EISHOCKEY+

Defekter Bus verhindert Testspiele der Graz 99ers

Ein Defekt des Teambusses in der Nähe von Villach hat am Donnerstag die Anreise der Graz 99ers zu Testspielen in Bordeaux verhindert. Ein Ersatzbus konnte die Mannschaft des EBEL- Vereins nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen nach Venedig bringen. Von dort hätte das Team in die westfranzösische Stadt fliegen sollen. Gegner wären die Boxers de Bordeaux (Freitag) und Servette Genf (Samstag) gewesen.

19:44 Uhr: +RINGEN+

Kuenz verpasst WM- Bronze

Die Tirolerin Martina Kuenz hat bei den Ringer- Weltmeisterschaften in Paris die Bronzemedaille knapp verpasst. Die U23- Vize- Europameisterin musste sich in der Freistil- Klasse bis 69 Kilogramm im Kampf um Platz drei der Französin Koumba Larroque geschlagen geben und landete im Endklassement an der fünften Stelle.

Auf dem Weg in den Bronzekampf eliminierte die Ringerin vom RSC Inzing neben der Brasilianerin Dailane Gomes Dos Reis auch Maria Mamaschuk aus Weißrussland, die Olympia- Zweite von 2016. Im Halbfinale unterlag Kuenz Olympiasiegerin Sara Dosho aus Japan.

19:12 Uhr: +FUSSBALL+

Ronaldo zum dritten Mal Europas Spieler des Jahres

Cristiano Ronaldo von Champions- League- Sieger Real Madrid ist am Donnerstag in Monaco zum insgesamt dritten Mal zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. Der 32- jährige Portugiese, der bereits 2014 und 2016 triumphiert hatte, setzte sich in der unter Sportjournalisten durchgeführten Wahl gegen Lionel Messi (FC Barcelona) und Gianluigi Buffon (Juventus Turin) durch. Zum besten Tormann der vergangenen Champions- League- Saison wurde Buffon ernannt. Die Ehrung für den besten Verteidiger ging an Sergio Ramos von Real Madrid, sein Klubkollege Luka Modric erhielt den Preis für den besten Mittelfeldspieler der abgelaufenen "Königsklasse"- Spielzeit. Ronaldo heimste auch den Pokal für den besten Stürmer ein.

17:56 Uhr: +RADSPORT+

Polnischer Doppelsieg auf sechster Vuelta- Etappe

Der Pole Tomasz Marczynski hat am Donnerstag die sechste Etappe der Spanien- Rundfahrt für sich entschieden. Der Lotto- Profi setzte sich auf dem 204 km langen Teilstück von Villarreal nach Sagunt im Zielsprint vor seinem Landsmann Pawel Poljanski (Bora) und dem Spanier Enric Mas Nicolau (Quickstep) durch.

Im Roten Trikot des Gesamtführenden bleibt der britische Tour- de- France- Sieger Chris Froome, der mit 26 Sekunden Rückstand auf Etappensieger Marczynski als Achter über die Ziellinie fuhr. Neuer Zweiter ist mit elf Sekunden Rückstand der Kolumbianer Johan Chaves Rubio (Orica). Zwei Sekunden dahinter rangiert Nicolas Roche (BMC) aus Irland.

15:43 Uhr: BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst unterliegen US- Duo ziehen aber in Zwischenrunde ein

Die Vize- Weltmeister Clemens Doppler und Alexander Horst unterlagen in Hamburg beim World- Tour- Finalturnier dem US- Duo Phil Dalhausser/Nick Lucena in zwei Sätzen (21:17, 21:19). Doppler/Horst treffen am Freitag in der Zwischenrunde auf die Dritten einer anderen der vier Gruppen und kämpfen um den Einzug in das Viertelfinale.

13:01 Uhr: +KANU+

Lehaci/Schwarz, Kornfeind bei EM im Halbfinale

Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz sind am Donnerstag bei der Flachwasser- WM in Racice (Tschechien) über 500 m im Vorlauf an die sechste Stelle gekommen. Die beiden paddeln um 17.38 Uhr im Halbfinale um den Einzug in das A- Finale. Dazu müssen sie unter die ersten Drei kommen. Aus dem Vorlauf zogen nur jeweils die Siegerinnen direkt in den Endlauf ein. Langstreckenpaddler Christoph Kornfeind kam über 1.000 m als Vierter seines Vorlaufes in das Halbfinale, das (heute) um 16.17 Uhr angesetzt ist. Eine Silbermedaille gab es indes für Para- Kanute Markus "Mendy" Swoboda, der sich in der Klasse KL2 über 200 m um 0,750 Sekunden dem Australier Curtis McGrath geschlagen geben musste.

09:07 Uhr: +FUSSBALL+

Ibrahimovic- Trikot erhältlich. Anzeichen für "ManU"- Verbleib?

Ausrüster "Adidas" bietet auf seiner US- Homepage das Manchester- Trikot des schwedischen Stürmer- Stars an. Zwar nicht mehr mit der Nummer neun wie vergangene Saison, dafür jetzt mit der zehn, die Ibrahimovic bereits in Paris getragen hatte. Diese ist nach dem Abschied von Wayne Rooney zum FC Everton bei Manchester United frei geworden. Der 35- Jährige Ibrahimovic ist momentan vereinslos und kuriert einen Kreuzbandriss aus. Zuletzt wurde neben einer Rückkehr zu Manchester United auch immer mit einem Wechsel nach Amerika spekuliert. United- Coach Jose Mourinho hatte den Fans von Manchester Hoffnung auf einen "Ibra"- Verbleib gemacht. "Wir sprechen gerade über die Möglichkeit, dass er bei uns bleibt", sagte der Portugiese angesprochen auf den 35- jährigen Schweden. Ibrahimovic müsste sich um den Platz im Sturmzentrum mit 80- Millionen- Neuzugang Romelu Lukaku duellieren.

22:26 Uhr: +PFERDESPORT+

Österreichs Dressurteam auf Platz zehn

Das österreichische Dressurreiter- Team hat die EM in Göteborg auf Platz zehn unter 16 Mannschaften beendet. Christian Schumach mit Auheim's Picardo (66,957/Streichresultat), Astrid Neumayer mit DSP Rodriguez (67,071), Belinda Weinbauer mit Söhnlein Brilliant MJ (70,329) und Victoria Max- Theurer mit Blind Date (67,543) kamen auf gesamt 204,942 Punkte.

Schon vor dem letzten Ritt durfte das deutsche Team über Gold jubeln. Isabell Werth hätte nicht mehr reiten müssen, so überlegen gewann das Quartett mit 237,072 Punkten vor Dänemark (224,643) und Schweden (221,143).

In der Einzelwertung führt Werth auf Weihegold mit 83,743 vor Landsfrau Sönke Rothenberger auf Cosmo (78,343) und der Dänin Cathrine Dufour mit Atterupgaards Cassidy (78,300), Weinbauer liegt nach ihrem gelungenen EM- Debüt im Ullevi- Stadion auf Platz 26 und schaffte den Einzug in den Grand- Prix- Special der Top 30 am Freitag.

21:28 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weltmeisterin Stefanidi gewann in Zürich Stabhochsprung

Katerina Stefanidi hat zum Auftakt des Leichtathletik- Meetings "Weltklasse Zürich" den Stabhochsprung- Bewerb im Zürcher Hauptbahnhof gewonnen. Die Weltmeisterin aus Griechenland setzte sich mit 4,87 m vor der höhengleichen Sandi Morris aus den USA durch. Dieser Bewerb fand im Rahmen der Diamond League statt, ist aber erst beim Finale am 1. September in Brüssel wieder Disziplin der Serie.

21:10 Uhr: +RACKLETON+

Melzer gibt bei Heim- EM Comeback im Amateur- Doppel

Jürgen Melzer gibt sein Racketlon- Comeback bei der Heim- EM in der kommenden Woche in Wien und Wiener Neudorf (30.8. bis 3.9.). Der 36- jährige Niederösterreicher, der noch am Dienstag die Auslosung für die Europameisterschaften vorgenommen hatte, tritt im Amateur- Doppel gemeinsam mit Ex- Weltmeister Christoph Krenn an, wie am Mittwochabend vom heimischen Racketlon- Verband (RFA) bekanntgegeben wurde.

Melzer, der seit Mai an einer Verletzung am linken Schlagarm laboriert, wird allerdings mit der rechten Hand spielen. "Lange konnte ich mit links nicht einmal eine Flasche öffnen, dafür ist meine rechte Hand immer stärker geworden", betonte der ehemalige Weltranglisten- Achte im Tennis. Zuletzt hatte Melzer bei den Austrian Open 2007 ein Racketlon- Turnier bestritten.

20:38 Uhr: +NORDISCHE KOMBINATION+

Seidl in Tschagguns knapp hinter Rießle

Mario Seidl hat seinen zweiten Sieg im Sommer- Grand- Prix der Nordischen Kombinierer knapp verpasst. Der 24- Jährige führte am Mittwoch in Tschagguns nach dem Springen, musste sich im 10- km- Rollerlauf aber dem Deutschen Fabian Rießle um 0,3 Sekunden geschlagen geben und hatte selbst nur 0,5 Vorsprung auf den Finnen Ilkka Herola. Zum Auftakt am Sonntag in Oberwiesenthal hatte Seidl gewonnen.

19:43 Uhr: +RADSPORT+

Solosieg von Luzenko auf fünfter Vuelta- Etappe! Haller Sechster

Der Kasache Alexei Luzenko hat am Mittwoch die fünfte Etappe der Spanien- Radrundfahrt gewonnen. Der 24- jährige Astana- Profi setzte sich auf dem 175,7 km langen Teilstück mit dem giftigen, 3,4 km langen Schlussanstieg in Alcossebre 42 Sekunden vor Merhawi Kudus aus Eritrea durch. Der Kärntner Marco Haller, der lange Zeit das Geschehen an der Spitze geprägt hatte, landete auf dem sechsten Rang.

In der Gesamtwertung führt weiter der britische Tour- Sieger Chris Froome, der als Tages- 14. 4:31 Minuten auf Luzenko verlor. Sein Team Sky kontrollierte das Geschehen im Hauptfeld aber souverän, wodurch der Topfavorit seinen Vorsprung sogar leicht ausbauen konnte. Neuer Zweiter ist nun der US- Amerikaner Tejay van Gaderen mit zehn Sekunden Rückstand.

15:58 Uhr: +RADSPORT+

Gamper verteidigt Führung bei Tour de l'Avenir

Der Tiroler Patrick Gamper hat sein am Vortag erobertes Führungstrikot bei der Tour de l'Avenir auf der sechsten Etappe erfolgreich verteidigt. Der 20- Jährige kam am Mittwoch auf dem hügeligen Teilstück von Montrichard nach Saint- Amand- Montrond (139,1 km) zeitgleich mit Sieger Alvaro Hodeg (COL) als 29. im Hauptfeld ins Ziel. Im Gesamtklassement der wichtigsten U23- Rundfahrt führt Gamper vor dem Ruhetag und den abschließenden drei Bergetappen weiterhin 1:23 Minuten vor dem Weißrussen Ilja Wolkow.

15:37 Uhr: +FUSSBALL+

Griezmann für zwei Spiele gesperrt

Atletico- Madrid- Stürmer Antoine Griezmann ist von der spanischen Liga für zwei Spiele gesperrt worden. Der Franzose beleidigte beim 2:2 gegen Girona am Samstag den Schiedsrichter, nachdem er für eine Schwalbe verwarnt worden war.

Auch Sergio Ramos ist in der nächsten Runde nicht spielberechtigt. Der Verteidiger von Champions- League- Sieger Real Madrid sah zuletzt beim 3:0- Sieg der Madrilenen gegen Deportivo La Coruna die Rote Karte und wird damit im Spiel gegen Valencia am Sonntag fehlen.

14:34 Uhr: +BADMINTON+

Doppel Stipsits/Zirnwald bei WM ausgeschieden

Österreichs Badminton ist bei den Weltmeisterschaften in Glasgow nicht mehr vertreten. Das Doppel Dominik Stipsits/Roman Zirnwald verlor am Mittwoch in der zweiten Runde gegen die als Nummer 14 gesetzten Engländer Marcus Ellis/Chris Langridge 0:2 (- 15,- 10). Sie hatten zum Auftakt den einzigen rot- weiß- roten WM- Sieg gefeiert. Vilson Vattanirrapel und Luka Wraber hatten ihre Auftakt- Einzel verloren.

13:25 Uhr: +FORMEL 1+

McLaren bestätigt Belgier Vandoorne auch für 2018

Der Belgier Stoffel Vandoorne wird auch im kommenden Jahr für den Formel- 1-Rennstall McLaren- Honda fahren. Das teilte das britische Traditionsteam am Mittwoch mit. Der 25- Jährige bestreitet in diesem Jahr seine erste Saison in der Königsklasse des Motorsports. Am kommenden Wochenende tritt er bei seinem Heimrennen im belgischen Spa- Francorchamps an. Vandoorne ist im WM- Klassement derzeit 18., seine beste Rennplatzierung war Rang zehn vor der Sommerpause in Ungarn. Offen ist bei McLaren- Honda weiterhin die Zukunft des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso. Der Vertrag des 36- Jährigen endet nach dieser Saison.

13:12 Uhr: +FUSSBALL+

EM- Goldtorschütze Eder an Lok Moskau verliehen

Portugals EM- Held Eder wird ab sofort für Lokomotive Moskau auflaufen. Der 29- Jährige wurde von OSC Lille bis Ablauf der Saison an den russischen Klub mit Kaufoption verliehen. In der französischen Liga schoss Eder zwölf Tore in 44 Partien. Im Finale der Euro im vergangenen Jahr erzielte er in der Verlängerung des Goldtor für sein Team. Der bulgarische Altstar Dimitar Berbatow wechselt unterdessen in die indische Liga. Der ehemalige ManUnited- und Tottenham- Stürmer unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Kerala Blasters. Nachdem der 36- Jährige im Juni 2016 PAOK Saloniki verlassen hatte, war er zuletzt vereinslos. Mit den "Red Devils" gewann Berbatow zweimal die Premier League.

11:15 Uhr: +TENNIS+

Haas zum Start der US- Open- Quali mit solider Leistung weiter

Die Oberösterreicherin Barbara Haas hat in New York in der Qualifikation der Tennis- US- Open ihre erste Hürde genommen. Die 21- Jährige besiegte zum Auftakt die Tschechin Tereza Smitkova 6:0,7:5. Schon der erste Satz war trotz des klaren Ergebnisses einigermaßen umkämpft, endete nach 31 Minuten. Im zweiten Durchgang dauerte es 65 Minuten bis zum verwerteten Matchball.

10:00 Uhr: +FUSSBALL+

Ligacup: Prödl scheitert mit Watford an Zweitligisten

Watford ist in der zweiten Runde des englischen Ligacups an Bristol City gescheitert. Der Premier- League- Klub, bei dem ÖFB- Legionär Sebastian Prödl von Beginn an spielte, unterlag dem Zweitligisten am Dienstagabend zuhause mit 2:3. In die nächste Runde eingezogen sind hingegen Christian Fuchs mit Leicester City und Markus Suttner mit Brighton.

08:45 Uhr: +BASKETBALL+

Kyrie Irving wechselte von Cleveland nach Boston

Basketball- Star Kyrie Irving wird in der kommenden NBA- Saison für die Boston Celtics auf Punktejagd gehen. Die Celtics bestätigten die Verpflichtung des 25- jährigen Aufbauspielers der Cleveland Cavaliers auf der Klub- Homepage. Im Gegenzug schickt Boston Isaiah Thomas, Jae Crowder und Ante Zizic zum Vizemeister nach Cleveland. Zusätzlich erhalten die Cavaliers die Rechte an dem Erstrunden- Draft- Pick der Brooklyn Nets im nächsten Jahr.